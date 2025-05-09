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DryCare EssentialHaartrockner

BHD017/40

5
| (1) Bewertung
Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
Mit dem Philips ThermoProtect EssentialCare Haartrockner mit 1800 W Leistung können Sie Ihre Haare schnell trocknen, wobei die ThermoProtect Einstellung besondere Pflege bietet. Dank 6 flexibler Wärme- und Geschwindigkeitsstufen ist er für verschiedene Trocknungsansprüche geeignet.
Alle Vorteile anzeigen

Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar

  • 1.800 W

  • ThermoProtect Einstellung

1.800 W für schnelles Trocknen

1.800 W für schnelles Trocknen

Dieser 1.800 W starke Haartrockner erzeugt einen starken Luftstrom und hohe Trockenleistung für erstklassige Ergebnisse wie vom Profi jeden Tag.

ThermoProtect Temperatureinstellung

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ThermoProtect Temperatureinstellung mit konstanter Luftstrom-Temperatur für schnelles Trocknen Ihrer Haare ohne Überhitzen. Behält die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars bei, für glänzendes und gesund aussehendes Haar.

Haartrockner: 6 Heiz-/Gebläsestufen für absolute Flexibilität

Haartrockner: 6 Heiz-/Gebläsestufen für absolute Flexibilität

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Technische Daten

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5.0

von 5

1

Bewertung

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Verifizierter Käufer

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD017/40 Föhn verfasst

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD017/40 Föhn verfasst

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