DryCare Essential

ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
  • Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch

Eingestellt

DryCare EssentialEnergieeffizienter Haartrockner

BHD029/00

4.4
| (29) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch
Philips DryCare Essential verfügt über ein innovatives Lüfterdesign und erreicht eine Trocknungsleistung, die mit einem 2100 W Haartrockner vergleichbar ist und einen Stromverbrauch von nur 1600 W hat.*
Alle Vorteile anzeigen

Schnell trocknen bei geringerem Energieverbrauch

  • DryCare Essential

  • Ionisierungsfunktion

2100 W Trocknungsleistung mit 1600 W Stromverbrauch

2100 W Trocknungsleistung mit 1600 W Stromverbrauch

Durch das neue Lüfterdesign erreichen Sie eine Trocknungsleistung, die mit einem 2100 W Haartrockner (Trocknungsrate von etwa 5 g/min.) vergleichbar ist und einen Stromverbrauch von nur 1600 W hat. Das entspricht einer Energieeinsparung von 23 %.*

Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.

Weniger Überhitzung dank Even Heat Distribution

Weniger Überhitzung dank Even Heat Distribution

Die Funktion zur gleichmäßigen Wärmeverteilung sorgt dafür, dass Ihr Haartrockner einen speziell entwickelten Luftauslass nutzt, der die Wärme beim Haartrocknen gleichmäßig verteilt. Das gilt auch bei hohen Temperaturen und verhindert schädigende heiße Stellen. Dies bietet ultimativen Schutz vor Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund und glänzend.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

29

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico verfasst

11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico verfasst

08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zu einem 2100 W Philips Haartrockner (HP8230, IEC61855)