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Eingestellt

DryCarePro Haartrockner

BHD176/00

4.5
| (123) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarkes, stilvolles Design
Der Philips DryCare Pro AC-Trockner verfügt über einen professionellen AC-Motor, der bis zu 95 km/h Luftgeschwindigkeit für schnelle und professionelle Ergebnisse erreicht. Der leichte Haartrockner ist außerdem leichter zu handhaben und sorgt für ein angenehmes Trocknen.
Alle Vorteile anzeigen

Leistungsstarkes, stilvolles Design

  • 2.200 W

  • AC-Motor

  • 95 km/h

Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Leicht

Leicht

Der Philips DryCare Pro Haartrockner verfügt über ein leichtes und kompaktes Design für eine bequeme Verwendung. Der Griff ist ergonomisch geformt und somit einfach zu greifen und zu halten.

Kaltstufe, Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings

Kaltstufe, Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings

Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

123

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

22/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Prudukt

Als ausgebildeter Friseur bin ich komplett begeistert. Ich habe den Philips DryCare Pro Haartrockner täglich im Einsatz. Nach dem Haarewaschen, super schnelle Trocknung, ohne die Haarstruktur anzugreifen. Zwischendurch um die Haare im trockenem Zustand frühmorgens in Form zu bringen, einfach super schnell und einfach. Selbst dabei werden die Haare bei sachgerechter Anwendung nicht geschädigt. Produkt sehr empfehlenswert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner verfasst

08/03/2018

Deutschland

Deutschland

Der Föhn hat Kraft!!!!

Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat einen sehr starken Motor. Selbst lange Haare sind im Handumdrehen trocken. Sehr empfehlenswert auch zum Haarstyling!

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Diese Bewertung wurde für DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer verfasst

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06/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Philips DryCare Pro Haartrockner BHD176/00 2200 W, AC-Motor, 95 km/h

würde dieses produkt jederzeit wieder kaufen, sehr gute handhabung trocknet die haare in kürzester zeit.

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Diese Bewertung wurde für DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner verfasst

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Diese Bewertung wurde für DryCare BHD176/00 Pro Haartrockner verfasst

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