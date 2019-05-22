Ich habe den Haartrocker von Philips zum testen erhalten und bin wahnsinnig begeistert. Mit dem 2200 W-AC-Motor erreicht der Haartrocker eine Luftstromgeschwindigkeit von 95 Stundenkilometer. Das besondere daran ist, dass er nicht lauter als andere Haartrockner ist. Er liegt super in der Hand und alle Tasten sind mit den Fingern ganz einfach beim Föhnen, zu erreichen. Dank der „ThermoProtect-Funktion“ erhitzt er die Luft nicht heißer wie 57 Grad Celsius. Meine Haare werden super schnell getrocknet, ohne Schaden davon zu tragen. Sie sehen nach dem Föhnen weiterhin gesund aus. Das fasziniert mich an diesem Haartrockner, da bei anderen Haartrocknern, das Gegenteil bewiesen wird (trocken strohig usw.) Mit der Kaltluftstufen-Profi-Funktion, kann man seine Haare ganz einfach stylen. Durch die Ionisierungsfunktion, wird eine statische Aufladung vermieden und sorgt für glänzendes und geschmeidiges Haar. Nun zu dem Aussehen des Haartrockners. Er ist schwarz mit 2 lilanen Streifen, was meiner Meinung nach, sehr edel und hochwertig wirkt. Zuerst sah der Haartrocker schwer und wuchtig aus, als ich ihn jedoch in der Hand hatte, war schnell klar, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Haartrockner ist leichter als viele andere und keinesfalls schwer. Für meine Haare brauch ich knappe 5-7 Minuten und sie sind trocken. Bei meinem jetzigen Haartrockner brauch ich mindestens doppelt so lange bis sie trocken sind. Alleine das ist schon Grund genug für mich, diesen Haartrockner jedem zu empfehlen. Ich bin wirklich positiv begeistert von dem Produkt und würde ihn wieder kaufen. Mit dem Diffusor als Aufsatz bekommt man wirklich tolle Locken hin. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit dem Produkt deshalb hat es auch volle 5 Sterne verdient. Der Preis ist definitv gerecht für den Artikel. Lieferumfang: 1 Haartrockner, 1 , 1 Stylingdüse