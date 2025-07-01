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  • Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur
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Eingestellt

3000Haartrockner

BHD360/20

4.5
| (675) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur
Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt warme und kalte Luft für die tägliche Haarpflege.
Alle Vorteile anzeigen

mit dem ThermoProtect Aufsatz

Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur

  • 2.100 W

  • ThermoProtect Aufsatz

  • Neu entwickelte Ionisierungsfunktion

  • 6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen

Kraftvolle Trocknung mit 2.100 W

Kraftvolle Trocknung mit 2.100 W

Dieser Haartrockner mit 2.100 W erzeugt einen optimalen Luftstrom für täglich schöne Ergebnisse.

ThermoProtect Aufsatz

ThermoProtect Aufsatz

Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt kraftvoll warme und kalte Luft für die tägliche Pflege. Während der Trocknung wird die Temperatur um 15° C gesunken.

Neu entwickelte Ionisierungsfunktion für besonders glänzendes Haar

Neu entwickelte Ionisierungsfunktion für besonders glänzendes Haar

Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 20 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

675

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

01/07/2025

Deutschland

Deutschland

Zufrieden - praktisch neu

Anfangs war ich etwas skeptisch: Ein generalüberholter Fön? Ich bin sehr zufrieden - wie neu, besser für die Umwelt.

Vorteile

Nachhaltigkeit

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD351/10R1 Refurbished Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD351/10R1 Refurbished Haartrockner verfasst

05/02/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

bin total begeistert

ich hatte schon einige Fön, aberdas ist mit abstand der bete

Vorteile

4 Stufen zum Fönen

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD340/10 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD340/10 Haartrockner verfasst

28/05/2021

Deutschland

Deutschland

Aktualisierung nach paar Monaten Gebrauch

Ich habe die Haartrockner zum Tests bekommen. Ich zusammenfasse jetzt die paar Monaten Benutzung: + trocknet die Haare wirklich schnell in Vergleich mit ändere Haartrockner + nutze die 4-5Mal im Woche und meine Haare sind nicht beschädigt + Geräusch ganz angenehm, nicht zu laut + sehr wichtig für mich. Höchste Stufe ist immer nicht zu warm, was angenehm für mich und auch für mein Kind ist. - ist bisschen gross, aber nicht schwer. - Handgriff kann man noch besser bauen und vielleicht mehr Richtung die Mitte des Haartrockners, da die Gewichtsverteilung noch besser wird, sonst spürt man bisschen die Ungleichheit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst

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