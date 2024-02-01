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    • 20 % schneller*. Leichter**. Keine Hitzeschäden********. 20 % schneller*. Leichter**. Keine Hitzeschäden********. 20 % schneller*. Leichter**. Keine Hitzeschäden********.

      Hair Dryer 7000er Serie

      BHD713/10

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      20 % schneller*. Leichter**. Keine Hitzeschäden********.

      Genießen Sie schnelle, professionelle Ergebnisse mit dem Philips Haartrockner der 7000er Serie. Die Thermoshield Advanced Technology liest und steuert aktiv die Lufttemperatur des Trockners, um Ihr Haar vor Hitzeschäden zu schützen*********.

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      Hair Dryer
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      Hair Dryer

      7000er Serie

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      20 % schneller*. Leichter**. Keine Hitzeschäden********.

      mit ThermoShield Advanced Technologie

      • ThermoShield Advanced
      • Wasserionen, Mineralionen 8-fach Ionen
      • 60 %********* Steigerung des Haarglanz
      • Schnelles Trocknen in 4 Minuten
      • Trocknet 20 %** schneller als ein 2.300-Watt-Haartrockner
      ThermoShield Advanced schützt Ihr Haar vor Überhitzung

      ThermoShield Advanced schützt Ihr Haar vor Überhitzung

      Das System mit zwei Sensoren misst kontinuierlich die Temperatur im Raum und passt die Trocknungstemperatur 24.000 Mal pro Sitzung an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen. Erleben Sie eine um 25 % gleichmäßigere Trocknungstemperatur in jeder Umgebung*********.

      Leistungsstarker Luftstrom für 30 % schnelleres Trocknen****

      Leistungsstarker Luftstrom für 30 % schnelleres Trocknen****

      Die innovativen Lüfterflügel und das speziell entwickelte Heizelement sorgen dafür, dass Ihr Haar in nur 4 Minuten**** trocknet.

      Wasserionen spenden Ihrem Haar Feuchtigkeit

      Wasserionen spenden Ihrem Haar Feuchtigkeit

      Feuchtigkeitsspendende Technologie für weiches, gesund aussehendes Haar. Die Wasserionen-Technologie erzeugt über 1000 Mal mehr Wasserinhalte als ohne Ionenerzeuger.

      Mineralionen schützen vor UV-Strahlen*****

      Mineralionen schützen vor UV-Strahlen*****

      Sorgt für geschmeidiges und strapazierfähigeres Haar. Die Mineralionentechnologie schützt Ihr Haar vor Oberflächenschäden, die durch UV-Strahlen verursacht werden können*****.

      Schützendes Ionensystem mit 8 x mehr Ionen******

      Schützendes Ionensystem mit 8 x mehr Ionen******

      lonen intensivieren den Glanz Ihres Haars für ein seidig glattes Styling. Unser leistungsstarkes Ionensystem erzeugt bis zu 80 Millionen Ionen pro Trocknung******.

      Jetzt 20 % leichter für komfortables Styling**

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      Für ein komfortables Styling ist der Haartrockner im ergonomischen Design jetzt 20% leichter.**

      Intelligenter Heißluft- und Kaltluft-Modus für bis zu 60 % glänzenderes Haar*

      Intelligenter Heißluft- und Kaltluft-Modus für bis zu 60 % glänzenderes Haar*

      Die intelligente Funktion sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von heißer und kalter Luft, sodass Ihrem Haar noch mehr Glanz verliehen wird. Die Technologie erkennt die Temperatur in Ihrer Umgebung und sorgt so das ganze Jahr über für optimalen Trocknungskomfort.

      Einstellbare Temperaturstufen und Luftgeschwindigkeiten für jedes Haar und jeden Style

      Einstellbare Temperaturstufen und Luftgeschwindigkeiten für jedes Haar und jeden Style

      Individuelles Haarstyling mit 4 Temperaturstufen und 2 Luftgeschwindigkeiten auf dem intuitiven LED-Element. Die Kaltlufttaste sorgt für einen intensiven Kaltluftstoß zum Fixieren Ihres Stylings: eine unverzichtbare Funktion für professionelles Haarstyling.

      22 % weniger Energieverbrauch für effizientes Styling********

      22 % weniger Energieverbrauch für effizientes Styling********

      Der Haartrockner verbraucht 22 % weniger Energie und ermöglicht gleichzeitig professionelles Trocknen und Stylen********.

      Trocknet 20 %* schneller als ein 2.300-Watt-Haartrockner*

      Trocknet 20 %* schneller als ein 2.300-Watt-Haartrockner*

      Das effizientere Trocknungssystem verbessert den Luftstrom, den Luftdruck und die Wärmeübertragung, sodass der Trockner kompakter und leichter ist*. Dieser 1.800-Watt-Haartrockner bietet mehr Leistung als ein Philips Haartrockner mit 2.300 W.

      Müheloses Anbringen der magnetischen Stylingdüse

      Müheloses Anbringen der magnetischen Stylingdüse

      Für besonders präzises Föhnen mit Heißluft. Die schmale Stylingdüse wird magnetisch angebracht und eignet sich ideal für schnelle Nachbesserungen und Feinheiten.

      Volumendiffusor mit magnetischer Düse

      Volumendiffusor mit magnetischer Düse

      Stylen Sie mühelos Ihr lockiges Haar dank der einzigartigen Form des Diffusors. Die magnetische Düse lässt sich leicht anbringen und sorgt für angenehmes Haaretrocknen.

      Technische Daten

      • Aufsätze

        Düse
        11 m
        Magnetischer Diffusor
        Ja

      • Technische Daten

        Wattleistung
        1800 W
        Stromspannung
        220 bis 240 V
        Motor
        DC
        Kabellänge
        1,8 m
        Stromabschaltmodus
        < 0,3 W

      • Eigenschaften

        Aufhängeöse
        Ja
        Heiz-/Geschwindigkeitsstufen
        8

      • Service

        2 Jahre weltweite Garantie
        Ja

      • Pflegetechnologien

        Ionentechnologie
        • 8-fach Ionen
        • Wasserion
        • Mineralische Ionen

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      • Im Vergleich zum Philips S5000 Haartrockner, 2.300 W
      • * im Vergleich zum Philips MoistureProtect HP8280
      • ** Basierend auf einer durchschnittlich 4-minütigen Trocknungszeit
      • *** Basierend auf mittellangem Haar (40 cm) einer mitteleuropäischen Person unter Laborbedingungen bei höchster Geschwindigkeits- und Hitzestufe. Tatsächliches Ergebnis kann variieren.
      • **** Mineralische Ionen nach 6 Monaten UV-Bestrahlung
      • ***** Im Vergleich zur obersten Stufe HP8232/20
      • ****** Philips MoistureProtect HP8280 in höchster Stufe
      • ******* Thermoshield Advance Einstellung
      • ******** Bei Verwendung des Heiß-Kalt-Modus im Vergleich zu natürlich getrocknetem Haar. Getestet in einem Drittlabor in den USA.
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