Eingestellt
ThermoProtect-Technologie
Keratinbeschichtete Platten
2 Temperatureinstellungen
Die ThermoProtect-Technologie verteilt die Hitze gleichmäßig über die Platten und verhindert die Überhitzung Ihres Haares, um dieses zu schützen.
Die Keratin-Keramikplatten gleiten sanft durch das Haar, für schnelles und einfaches Styling.
Wählen Sie aus einem Temperaturbereich von bis zu 220 °C für langanhaltendes Styling bei minimalem Risiko von Haarschäden.
4.7
von 5
51
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Sina123
20/04/2022
Deutschland
Super
Sieht sehr hochwertig aus und glättet selbst locken ohne Probleme. Durch die verschiedenen Stufen kann man schnell und problemlos den Hitzegrad wählen. Bin wirklich sehr begeistert und kann es nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst
Caro88
07/08/2019
Österreich
Schönes Design und Top Qualität
Ich habe den ThermoProtect Haarglätter aufgrund eines kostenlosen Produktests bei der Firma Philipps erworben. Ich bin mit dem Glätter sowas von zufrieden,habe langes feines Haar und sehr viel davon und dank der verschiedenen Temperatureinstellungen glättet der ThermoProtect meine Haare in einem Zug,so das meine Haare in weniger als 10min glatt und weich sind. Die oberste Schuppenschicht der Haare glättet er perfect so das kein Haar wo wegsteht. Obwohl meine Haare durchs blondieren etwas geschädigt sind hatte ich in den Testwochen keine weiteren Schäden an den Haaren. Meine Haare waren nach dem Glätten wie Seide und hatten einen wunderschönen Glanz. Dieses Produkt hält was es verspricht,bis auf einen Minuspunkt. Leider schaltet sich das Gerät nach 60Sekunden nicht aus. Aber ich würde das Produkt jeden weiterempfehlen. Liebe Grüße
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst
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edithw
02/08/2019
Österreich
Teil der Aktion
Schönes Glätteiesen mit top Qualität
Ich habe dieses Produkt aufgrund eines kostenlosen Produkttests erhalten. Schon beim Auspacken sprach mich das Design mit dem zarten Rosa Ton sowie das gute Verarbeitung an. Das Glätteiesen verfügt über ein langes Kabel sowie das Aufheizen ging sehr flott. Ich habe sehr lange Haare, bis über die Brust. Mit dem Glätteisen war es mir leicht möglich meine Haare schnell zu Glätten sowie Locken zu machen war auch kein Problem! Sehr positiv fand ich die verschiedenen Temperatureinstellungen, wenn man z.B. dünnes Haar hat kann man eine niedrigere Temperatur wählen. Ich kann das Produkt nur weiterempfehlen und es wird in der nächsten Zeit ein treuer Wegbegleiter von mir sein :-)
Vorteile
Design, Kabellänge, Verschiedene Temperaturen, Ergebnis
Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst
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