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  • Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*
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7000 SeriesHaarglätter

BHS732/00

4.7
| (422) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*
Schützen und stylen sie Ihre Haare mit der ThermoShield Technologie für weniger Hitzeschäden dank einer gleichmäßigen Temperatur und Ionen-Technologie zur Reduzierung von UV-Schäden. Für einen gesunden und schönen Style mit glatten Haaren.
Alle Vorteile anzeigen

mit ThermoShield und Ionen-Technologie

Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*

  • ThermoShield Technologie

  • Mineral-Ionen

  • 50 % schnelleres Haare glätten

  • Hitzebeständige Falttasche

Thermoshield Technologie für weniger Hitzeschäden beim Styling

Dank der Thermoshield Technologie können Sie Ihre Haare stylen, ohne Hitzeschäden zu verursachen. Der Sensor reguliert die Temperatur so, dass Ihr Haar von der Wurzel bis zur Spitze ein ultimatives, gleichmäßiges Styling erhält.

Mineral-Ionen schützen vor UV-Schäden für besonders glattes und glänzendes Haar

Mineral-Ionen schützen vor UV-Schäden für besonders glattes und glänzendes Haar

Mineral-Ionen reduzieren die negativen Auswirkungen von UV-Strahlung und verringern Schäden an der Haaroberfläche. Weniger UV-Schäden sorgen für glatte und vielseitige Haare.

Temperaturbereich: von 120 °C bis zu 230 °C

Wählen Sie zwischen einem Temperaturbereich von 120 °C bis 230 °C, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

422

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

04/02/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

schnelle Temperatureinstellung

Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.

Vorteile

schnell, stylisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst

23/12/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Preis- Leistungsverhältnis

Ich hatte bis vor kurzen noch ein Glätteisen der "älteren" Generation. Das ist wirklich kein Vergleich mehr. Für den Preis bekommt ihr ein tolles Gerät. Durch die Einstellungen könnt ihr auch Hitzeschonend eure Haare glätten. Eure Haare werden es euch danken! Das Gerät liegt gut in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Fazit: Ich würde das Gerät auf jeden jeden Fall meiner Freundin empfehlen!

Vorteile

Leichte Handhabung, schnelles aufheizen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst

09/12/2022

Deutschland

Deutschland

Einfache Anwendung und gutes Ergebnis

Das Glätteisen wird sehr schnell heiß. Die Temperatur ist individuell einstellbar. Es glättet die Haare schon beim ersten Durchgang. Auch locken sind damit gut zu stylen. Die Haare haben nach der Anwendung einen schönen Glanz. Ich bin froh mich für dieses Produkt entschieden zu haben. Ich habe das Gefühl, es schadet meinen Haaren nicht so, wie die anderen Glätteisen.

Vorteile

Hitze, Glanz der Haare

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst

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Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Das gleiche Styling-Ergebnis wurde bei einer geringeren Wärmeeinwirkung bei 180 °C im Vergleich zu HP8361 bei 210 °C erzielt

  2. vs. HP8361

  3. vs. HP8361