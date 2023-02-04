ThermoShield Technologie
Mineral-Ionen
50 % schnelleres Haare glätten
Hitzebeständige Falttasche
Dank der Thermoshield Technologie können Sie Ihre Haare stylen, ohne Hitzeschäden zu verursachen. Der Sensor reguliert die Temperatur so, dass Ihr Haar von der Wurzel bis zur Spitze ein ultimatives, gleichmäßiges Styling erhält.
Mineral-Ionen reduzieren die negativen Auswirkungen von UV-Strahlung und verringern Schäden an der Haaroberfläche. Weniger UV-Schäden sorgen für glatte und vielseitige Haare.
Wählen Sie zwischen einem Temperaturbereich von 120 °C bis 230 °C, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren.
4.7
von 5
422
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
elymz
04/02/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
schnelle Temperatureinstellung
Vorher fand ich das Rad zur Einstellung der Temperatur etwas merkwürdig, aber es macht den Prozess so viel schneller. Zudem muss man dadurch im Vergleich zu anderen Geräten noch die Temperatur "verriegeln". Ich weiß auch nicht welche Magie an den Platten herrscht, aber die Haare wirken nach dem Glätten glänzend und gesund. Bin bisher sehr zufrieden.
Vorteile
schnell, stylisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS530/00 Haarglätter verfasst
ChrissiIbb
23/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Preis- Leistungsverhältnis
Ich hatte bis vor kurzen noch ein Glätteisen der "älteren" Generation. Das ist wirklich kein Vergleich mehr. Für den Preis bekommt ihr ein tolles Gerät. Durch die Einstellungen könnt ihr auch Hitzeschonend eure Haare glätten. Eure Haare werden es euch danken! Das Gerät liegt gut in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Fazit: Ich würde das Gerät auf jeden jeden Fall meiner Freundin empfehlen!
Vorteile
Leichte Handhabung, schnelles aufheizen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst
JuliaLyon
09/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Einfache Anwendung und gutes Ergebnis
Das Glätteisen wird sehr schnell heiß. Die Temperatur ist individuell einstellbar. Es glättet die Haare schon beim ersten Durchgang. Auch locken sind damit gut zu stylen. Die Haare haben nach der Anwendung einen schönen Glanz. Ich bin froh mich für dieses Produkt entschieden zu haben. Ich habe das Gefühl, es schadet meinen Haaren nicht so, wie die anderen Glätteisen.
Vorteile
Hitze, Glanz der Haare
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHS510/00 Haarglätter verfasst
Das gleiche Styling-Ergebnis wurde bei einer geringeren Wärmeeinwirkung bei 180 °C im Vergleich zu HP8361 bei 210 °C erzielt
vs. HP8361
vs. HP8361