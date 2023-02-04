Ich muss meine Haare täglich glätten, daher ist es mir sehr wichtig, dass meine Haare beim Glätten vor Hitze und Schäden geschützt sind. Nach 2 wöchigen Test kann ich sagen, dass dieses Glätteisen echt super ist und hält was es verspricht. Meine Haare lassen sich ganz leicht und ohne viel Aufwand Glätten. Das Glätteisen schwebt gefühlt durch die Haare. Man muss aucv nicht lange auf einer Stelle bleiben aufgrund der Temperatureinstellung und dem schnellen Erhitzen. Nach dem Glätten fühlen sich meine Haare glatt und super geschmeidig an. Die Bedienung ist super leicht und erfolgt über einen Knopf und ein Drehrad als Temperaturregler. Auf der Oberseite kann man auch sehen, welche Temperatur man eingestellt hat. Was ich sehr gut finde, ist dass das Glätteisen sehr schnell sich erhitzt. Kein langes Warten. Das Design ist zeitlich und modern. Die Farbe ist ein leichtes Babyblau. Ich bin wirklich begeistert und freu mich morgens immer sehr auf das Glätten, weil es schnell, unkompliziert und mit einem tollem Ergebnis einhergeht