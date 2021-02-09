Eingestellt
Für Beine, Körper, Gesicht und Füße
Keramikpinzetten erfassen feine Haare
5 Körperpflegebehandlungen
+ 9 Zubehörteile
Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Preisgekröntes Design* für eine einfache Haarentfernung
4.1
von 5
608
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
09/02/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Eileiter mit super Zubehör
Der Epilierer ist durch die diversen Aufsätze vielfältig einsetzbar.Er hat Epilierfunktion für Beine und Bikinizone.Der Nopoenaufsatz ist gut gegen Cellulite, das Bürstchen prima zur Gedichtsreinigung.Bin rundherum zufrieden.Auch die Akku Leistung ist sehr gut.
Vorteile
Vielfältig einsetzbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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woodlandflower
08/11/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Produkt
Bin super zufrieden. Entfernt sogar sehr kurze und feine Härrchen. Zum Epilieren benutze ich jedoch nur den Epilieraufsatz ohne, die anderen Zusatzaufsätze, da ich sie eher als störend und hinderlich empfinde. Die Peelingbürste ist toll
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Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE644/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
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Annalan
21/06/2020
Deutschland
Sehr angenehm und schön
Das Gerät ist wirklich toll!Ich benutze jeden Tag für Massage und Reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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IF Design Award 2016