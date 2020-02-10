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Eingestellt

Lumea EssentialIPL-Haarentfernungsgerät

BRI861/80

3.6

| (823) Bewertungen

1 Auszeichnung

Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Essential vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper und im Gesicht vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Alle Vorteile anzeigen

Einfache, langanhaltende Haarentfernung

  • Zur Anwendung am Körper und im Gesicht

  • 16 Minuten für beide Unterschenkel

  • > 200.000 Lichtimpulse

  • Kompaktes Design mit Kabel

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung dieser Technologie sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

Einfach wirksam

Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

823

Bewertungen

10/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach in der Handhabung

Handliches Gerät. Über die Wirkung kann noch keine Aussage getroffen werden, da das Gerät erst vor kurzem erworben wurde.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Essential SC1985/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Datum der Benutzung 2019-01-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Essential SC1985/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Datum der Benutzung 2019-01-10

17/06/2019

Deutschland

Deutschland

Haarfrei Nach 3 Monaten

Philips Lumea Essential IPL-Haarentfernungsgerät BRI863/00 8 Bin absolut begeistert Nach 3 Monaten 80% Haarfrei Ich empfehle dieses Produkt an allen. Meine Cousine und Schwägerin haben es auch sofort bestellt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

31/03/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist super

Es ist einfach zu bedienen und lässt die lästigen Härchen dahin schmelzen, bin rundum zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI864/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI864/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zu SC1981, SC1982, SC1983 und SC1984