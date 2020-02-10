Eingestellt
BRI863/00
8 Wochen seidig glatte Haut*
Zur Anwendung am Körper und im Gesicht
> 200.000 Lichtimpulse/Hauttonsensor
Zur sicheren Verwendung zu Hause
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung dieser Technologie sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.
Auszeichnungen
3.6
von 5
823
Bewertungen
Oberfranken62
10/02/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach in der Handhabung
Handliches Gerät. Über die Wirkung kann noch keine Aussage getroffen werden, da das Gerät erst vor kurzem erworben wurde.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential SC1985/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential SC1985/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Happy
17/06/2019
Deutschland
Haarfrei Nach 3 Monaten
Philips Lumea Essential IPL-Haarentfernungsgerät BRI863/00 8 Bin absolut begeistert Nach 3 Monaten 80% Haarfrei Ich empfehle dieses Produkt an allen. Meine Cousine und Schwägerin haben es auch sofort bestellt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI863/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hexe123
31/03/2019
Deutschland
Dieses Produkt ist super
Es ist einfach zu bedienen und lässt die lästigen Härchen dahin schmelzen, bin rundum zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI864/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Essential BRI864/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
im Vergleich zu SC1981, SC1982, SC1983 und SC1984