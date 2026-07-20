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Lumea IPL 8000 SeriesIPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Seidig glatte Haut, auf dich angepasst
Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine schnelle und einfache Haarentfernung am ganzen Körper. Kabelgebundene Version.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Seidig glatte Haut, auf dich angepasst

  • SmartSkin Sensor

  • 4 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen

  • Lumea IPL App

  • Verwendung mit Kabel

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat

Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Sanft und komfortabel mit SenseIQ

Lumea Prestige verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt dich bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2816

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Gerät toll,Aufbewahrungstasche verbesserungswürdig

Ich habe das Lumea-Gerät inzwischen 3-4 verwendet und bin mit der Handhabung sehr zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich allerdings bei der Aufbewahrungstasche für das mitgelieferte Zubehör. Die verschiedenen Aufsätze verfügen über empfindliche Steckverbindungen, die beim Transport oder bei der Aufbewahrung in der Tasche leicht beschädigt oder abgebrochen werden können. Eine besser angepasste Lösung zum Schutz der Aufsätze wäre daher wünschenswert.

Vorteile

Gute Ergebnisse

Nachteile

dauert etwas bis eine Behandlung fertig ist

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-07-18

22/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hält was es verspricht

Bin super zufrieden. Nach nur wenigen Anwendungen sind die meisten Haare weg. Ich kann bisher nichts negatives sagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2026-04-12

13/05/2026

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung!

Ich habe lange überlegt bevor ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das Gerät gekauft habe, da es schon eine ordentliche Summe kostet. Es ist aber wirklich jeden Cent wert und ich wünschte ich hätte es mir schon früher geholt. Nachdem ich lange in der Bikinizone mit Hautirritationen nach dem Rasieren gekämpft habe, ist diese nun haarfrei und die Irritationen sind Geschichte. Auch meine Achseln sind jetzt haarfrei und ich rasiere nur noch vor dem Lasern. Ich wende das Gerät nur noch unregelmäßig nach Bedarf an (ca. alle 4-6 Wochen) und habe es schon meinen Freunden weiterempfohlen.

Vorteile

Wirkungsvoll, schmerzarm

Nachteile

Teuer, schwer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL Haarentfernungsgeraet mit SenseIQ verfasst

Date of Use 2025-11-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten

  2. Wenn der Behandlungsplan eingehalten wird; Ergebnisse können individuell variieren.

  3. ** Bei Einhaltung des Behandlungsplans

  4. * ** Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 46 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.