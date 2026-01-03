Zurück zur Routine
20% Rabatt mit Code* B2R20
Seidig glatte Haut für bis zu 6 Monate*
2 intelligente Aufsätze: Körper, Gesicht
Einzigartig geformte Körperaufsätze
Zur sicheren Verwendung zu Hause
Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.
Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.
Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine, oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.
Auszeichnungen
4.3
von 5
794
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Giftzwerg3355
03/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält was es verspricht
Nach 4 Behandlung sind die Haare weg und wachsen kaum noch nach
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-09-03
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-09-03
Angelika66
10/10/2025
Deutschland
Super
Ich habe letztes Jahr ein Lasergerät von Philips gekauft und bin wirklich sehr zufrieden damit. Das Gerät funktioniert einwandfrei und liefert hervorragende Ergebnisse. Auch der Kundenservice von Philips ist ausgezeichnet – schnelle Reaktion und sehr freundliche Betreuung. Vielen Dank für die tolle Qualität und den super Service! 🌟
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-04-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2025-04-10
souairton
06/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt
Tolles Produkt. Nur 2 Mal benutzt und sehe ich versprechende Ergebnisse.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2024-05-06
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2024-05-06
Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 86% weniger Haare im Unterschenkelbereich, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.
* Bei Einhaltung des Behandlungsplans
* * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.
* * * Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die weltweite Philips Garantie von zwei Jahren.