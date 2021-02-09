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  • Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
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Eingestellt

Satinelle PrestigeEpilierer, nass und trocken

BRP586/00

4.1
| (608) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig erfassen. Sie können Ihre Haut jetzt vor oder nach dem Epilieren glätten und Ihren gesamten Körper verwöhnen, vom Gesicht bis zu den Füßen.
Alle Vorteile anzeigen

7-in-1 Körper- und Gesichtspflege vom Kopf bis zu den Zehen

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

  • Für Beine, Körper, Gesicht und Füße

  • Keramikpinzetten erfassen feine Haare

  • 7 Pflegeroutinen für Körper und Gesicht

  • +7 Zubehörteile+Gesichtsreiniger

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Preisgekröntes Design*

Preisgekröntes Design* für eine einfache Haarentfernung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

608

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

09/02/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Eileiter mit super Zubehör

Der Epilierer ist durch die diversen Aufsätze vielfältig einsetzbar.Er hat Epilierfunktion für Beine und Bikinizone.Der Nopoenaufsatz ist gut gegen Cellulite, das Bürstchen prima zur Gedichtsreinigung.Bin rundherum zufrieden.Auch die Akku Leistung ist sehr gut.

Vorteile

Vielfältig einsetzbar

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima Produkt

Bin super zufrieden. Entfernt sogar sehr kurze und feine Härrchen. Zum Epilieren benutze ich jedoch nur den Epilieraufsatz ohne, die anderen Zusatzaufsätze, da ich sie eher als störend und hinderlich empfinde. Die Peelingbürste ist toll

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE644/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr angenehm und schön

Das Gerät ist wirklich toll!Ich benutze jeden Tag für Massage und Reinigung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. IF Design Award 2016

  2. im Vergleich zu den eigenen Geräten der Tester. CLT-Test Deutschland N91

  3. Verglichen mit der Make-up-Entfernung per Hand. Die Daten sind abrufbar.