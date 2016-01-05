Eingestellt
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Übertragen Sie über Bluetooth® mit aptX Musik in hoher Qualität, ergänzt durch mühelose NFC-Kopplung mit einer Berührung sowie einem digitalen UKW-Tuner, USB Direct und Audio-Eingang, vereint in diesem Philips Musik-Tower. Er verfügt zudem über einen eingebauten Subwoofer für kräftigere Bässe.
80 W
Bluetooth® aptX
NFC
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
4.3
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT2110 Micromuzieksysteem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
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Diese Bewertung wurde für BT2110 Microchaîne verfasst
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zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Vorteile
prends pas beaucoup de place
Nachteile
la télécommande
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BT2110 Microchaîne verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-05
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