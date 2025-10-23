Eingestellt
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Metallklingen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Lift & Trim-System
Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.
Dieser Bartschneider verfügt über doppelt geschärfte Klingen aus Metall, mit denen Sie für schnelleres Trimmen mehr Haare mit einem Zug schneiden.
Die abgerundeten Spitzen der Klingen verhindern Kratzer und Reizungen für einen sanfteren Hautkontakt.
4.4
von 5
606
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Bienenwiese
23/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gefällt mir und ist gut
Bin sehr zufrieden obwohl ich nur einen Schnurbart habe. keinen Kinnbart.
Vorteile
handlich gut zu gebrauchen
Nachteile
noch keine erlebt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 3000 Series BT3665/15 Bartpflege mit Metallklingen verfasst
Anja26F
17/02/2024
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert.
[Employee of philipsglobal] Mein Mann ist von diesem Trimmer begeistert. Er ist sehr zufrieden mit ihm. Er ist einfach zu bedienen und nach dem Gebrauch leicht zu reinigen. Ihm gefällt, dass der Trimmer universell einsetzbar ist und keine Aufsätze benötigt. Auch das Design ist toll.
Vorteile
Vielseitigkeit des Trimmers
Nachteile
Nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Bartschneider verfasst
Pittimaus
15/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Handlich, leicht und funktionell...
Ich war auf der Suche nach einem Gerät, was nicht nur preislich sondern auch funktionell meinen Erwartungen entspricht. Das Gerät sollte nicht "billig" verarbeitet sein und im täglichen Umgang leicht und praktisch zu handhaben sein. Mein Fazit nach längerer Benutzung: Das Gerät ist leicht, die ist Handhabung einfach. Der Akku hält was er verspricht. Die Klingen sind scharf. Ich bin sehr zufrieden und kann den Philips Beardtrimmer series 3000 Bartschneider uneingeschränkt weiterempfehlen.
Vorteile
Guter Akku, gute Verarbeitung, leicht zu handhaben
Nachteile
bisher keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Bartschneider verfasst