Der BT3222 wird in einer funktionalen Verpackung geliefert, welche optisch sehr ansprechend gestaltet ist. Im Lieferumfang befindet sich der Bartschneider inklusive Kammaufsatz, das Netzteil, ein Reinigungspinsel und der praktische und kompakte Aufbewahrungs- und Transportbeutel. Der hochwertig verarbeitete Bartschneider liegt mit seinem ausbalancierten Gewicht sehr gut in der Hand und die einzelnen Schnittlängen lassen sich mithilfe des Drehrads sehr leicht einstellen. Mit dem aufgesteckten Kammaufsatz gleitet der Rasierer extrem sanft und ohne Widerstand über die Haut und er rasiert alle Haare in einem Durchgang hervorragend und gleichmäßig auf die eingestellte Länge. An einigen wenigen Stellen z.B. am Übergang zum Kinn muss man auch mal ein zweites Mal über die Stelle gehen, aber insgesamt ist die Rasur deutlich schneller, gründlicher und vor allem auch homogener als mit anderen bis jetzt von mir benutzen Bartschneidern. Auch die super einfach Reinigung des abnehmbaren Aufsatzes unter dem Wasserhahn ist sehr praktisch. Für mich ist der Bartschneider eine super Bereicherung, welche ich bei meiner täglichen Rasur nicht mehr missen möchte!