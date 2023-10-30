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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT3900P/00

3.1

| (9) Bewertungen

Musik nonstop

Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.

Alle Vorteile anzeigen

Musik nonstop

  • 4 W, 8 Stunden

  • Großer Bluetooth-Bereich

  • Wasserfest, staubdicht

  • USB-Trageriemen inklusive

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So kannst du deine Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion kannst du Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt deine Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 m

Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 m

Bewege dich unbeschwert mit deinem Smartphone ohne Musikunterbrechung. Der EverPlay Lautsprecher bietet eine unglaubliche Stabilität und eine weitreichende Bluetooth-Verbindung von bis zu 30 Metern. Das entspricht dem dreifachen Branchenstandard. Die Lautsprecher sind mit einer Empfindlichkeitsantenne und einem Funkfrequenzfilter ausgestattet, um Hintergrundstörungen zu minimieren.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

9

Bewertungen

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900B enceinte portable sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900B enceinte portable sans fil verfasst

Datum der Benutzung 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Vorteile

estetica materiali durata qualita' audio

Nachteile

nessuno per ora

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900P altoparlante wireless portatile verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900P altoparlante wireless portatile verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Vorteile

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Nachteile

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BT3900W wireless portable speaker verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-06

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Diese Bewertung wurde für BT3900W wireless portable speaker verfasst

Datum der Benutzung 2020-08-06

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