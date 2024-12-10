Eingestellt
0,2 mm präzise Schritte
Metallklingen
70 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Integrierter HairLift-Kamm
Das dynamische Haarführungssystem hebt mithilfe des integrierten Kammaufsatzes die Haare für gleichmäßige Ergebnisse beim Trimmen auf Höhe der Klingen an und ermöglicht Ihnen genau den Dreitagebart, kurzen oder langen Bart, den Sie sich wünschen.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart in einem schnellen Zug, während Sie gleichzeitig Ihre Haut schonen. Unser neuer integrierter HairLift-Kamm zum Aufrichten der Haare hebt die Haare an und führt sie auf Klingenhöhe für müheloses, gleichmäßiges Trimmen.
Dieser Bartschneider verfügt über doppelt geschärfte Klingen aus Metall, mit denen Sie für schnelleres Trimmen mehr Haare mit einem Zug schneiden.
Auszeichnungen
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Widder 72
10/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragendes Produkt, Preis Leistung sehr gut.
Sehr schöner und leistungsstarker Bartschneider ,kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
HB4711
11/06/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekter Trimmer
Alles was ich wollte. Die Haarlänge lässt sich gut einstellen. Rasier auch in den Kurven gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
trommelbully
26/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt entspricht genau meinen Vorstellungen.
Ich kann das Produkt (Barttrimmer) jederzeit empfehlen.
Vorteile
günstiger Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger