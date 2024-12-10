Eingestellt
0,2 mm präzise Schritte
Selbstschärfende Metallklingen
120 Min. Akkulaufzeit/1 Std. Ladezeit
Lift & Trim PRO-System
Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.
Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.
Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.
4.4
von 5
1012
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Widder 72
10/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragendes Produkt, Preis Leistung sehr gut.
Sehr schöner und leistungsstarker Bartschneider ,kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
HB4711
11/06/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekter Trimmer
Alles was ich wollte. Die Haarlänge lässt sich gut einstellen. Rasier auch in den Kurven gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst
trommelbully
26/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt entspricht genau meinen Vorstellungen.
Ich kann das Produkt (Barttrimmer) jederzeit empfehlen.
Vorteile
günstiger Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger