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  • Fortschrittliche Präzision
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Eingestellt

Beardtrimmer series 5000Bartschneider

BT5522/15

4.4
| (1012) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Fortschrittliche Präzision
Der Philips Barttrimmer 5500 ist ein hochwertiger Barttrimmer, der auch Haare schneidet. Entwickelt für einen gleichmäßigen Schnitt aus jedem Winkel und mit 40 einstellbaren Längen. DualCut Stahlklingen und 120 Minuten Laufzeit mit Lithium-Ionen-Akku.
Alle Vorteile anzeigen

Ultimative Kontrolle für Bart und Haar

Fortschrittliche Präzision

  • 0,2 mm präzise Schritte

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • 120 Min. Akkulaufzeit/1 Std. Ladezeit

  • Lift & Trim PRO-System

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.

Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen

Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1012

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragendes Produkt, Preis Leistung sehr gut.

Sehr schöner und leistungsstarker Bartschneider ,kann ich nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

11/06/2024

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Perfekter Trimmer

Alles was ich wollte. Die Haarlänge lässt sich gut einstellen. Rasier auch in den Kurven gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Bartschneider verfasst

26/12/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt entspricht genau meinen Vorstellungen.

Ich kann das Produkt (Barttrimmer) jederzeit empfehlen.

Vorteile

günstiger Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Bartschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger