Eingestellt
0,5-mm-Präzisionseinstellungen
Metallklingen
80 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*
Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.
Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger 3-Tage-Bart in nur einem Zug.
Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.
Auszeichnungen
3.8
von 5
1042
Bewertungen
guro
23/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Habe es nicht bereut
Da ich das Vorgängermodell schon hatte fiel mir die Wahl nicht schwer. Es kam auch kein anderes Gerät in Frage.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7090/32 Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Fkt. verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7090/32 Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Fkt. verfasst
guro
23/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Habe es nicht bereut
Da ich das Vorgängermodell schon hatte fiel mir die Wahl nicht schwer. Es kam auch kein anderes Gerät in Frage.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7090/32 Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Fkt. verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7090/32 Bartschneider mit Drei-Tage-Bart-Fkt. verfasst
SmileyWB
23/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter und präziser Bartschneider
Der Bartschneider liegt sehr gut in der Hand. Er lässt sich leicht führen und schneidet zuverlässig auch an schlechter zugänglichen Stellen. Die Schnittlänge lässt sich einfach und schnell einstellen. Der Schnitt ist sehr präzise und gleichmäßig. Sehr positiv ist das Einsaugen der abgeschnittenen Barthaare: keine herumfliegenden Stoppeln mehr! Wenn man den Auffangbehälter rechtzeitig leert, landen fast gar keine Bartstoppeln mehr auf dem Waschtisch. Etwas kompliziert ist die Produktregistrierung: Dazu muss man die Gerätenummer finden, die erst nach Abnahme des Schneidkopfes sichtbar wird und aufgrund ihrer geringen Größe sehr schlecht erkennbar ist. Alles in allem: ein hervorragend funktionierendes Produkt, das mich hoffentlich lange begleiten wird!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7205/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7205/15 Vakuum-Bartschneider verfasst
In Laborumgebung auf Haarmatten getestet