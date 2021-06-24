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Eingestellt

Beardtrimmer series 7000Vakuum-Bartschneider

BT7500/15

3.7
| (507) Bewertungen
Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis
Trimmen Sie Bart, Schnurrbart und Koteletten sauber und präzise. Der neue Philips Vakuum Trimmer verfügt über ein verbessertes Hochleistungssystem mit 50 % stärkerem* Luftstrom. Es erfasst Haare effektiv für sauberes Trimmen.
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Philips' Nr. 1 für sauberes Trimmen

Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • 75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Leistungsstarkes Vakuumsystem

Verbesserter Luftstrom für sauberes Trimmen

Verbesserter Luftstrom für sauberes Trimmen

Das leistungsstarke Vakuumsystem des Philips Bartschneiders 7000 bietet 50 % mehr Leistung und verbesserten Luftstrom, um bis zu 95 % der abgeschnittenen Haare** zu erfassen und für sauberes Trimmen zu sorgen.

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare

Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz

Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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3.7

von 5

507

Bewertungen

24/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bedarfsgerecht

Erfüllt die Anforderungen für eine saubere und genaue Bartpflege.

Nachteile

Etwas umständlicher Wechsel der Schneideköpfe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

11/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Gerät

Es liegt gut in der Hand, die Handhabung ist im Vergleich zu früheren Geräten deutlich besser; die Akkulaufzeit ist hervorragend, ebenfalls die Schnellladung; gut ist auch die Möglichkeit der kabelgebundenen Nutzung; das Vakuumsystem ist leistungsstark

Vorteile

siehe Bewertung

Nachteile

ohne die Gesamtnote zu ändern: die Kammer , in der die Barthaare gesammelt werden, lässt sich schlecht reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

12/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Philips

super Sehr gute Ware.Sehr gute Ware werde ich allen meinen Freunden und bekannten empfehlen.

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum-Bartschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger

  2. In der Laborumgebung auf Haarmatten getestet