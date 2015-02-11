Eingestellt
BTM1180/12
Satter, kraftvoller Sound
Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth wieder. Dieses Philips Mikrosystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.
Bluetooth®
CD, USB, UKW
Max. 20 W
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
2.5
von 5
2
Bewertungen
magistrm
11/02/2015
Italia
piccolo e dal bel design, qualita della musica eccellente ma.....
.....mancano due cose essenziali: .l' RDS nelle stazioni radio .l' ingresso per la cuffia. il Jack funzuiona solo in entrata non c'è l'uscita) L' equalizzzatore è piuttosto spartano, non è possibile modificare alti e bassi. Il display ha caratteri molto piccoli e poco visibili a distanza per chi come è avanti negli anni Foerse ero stato abituato male dal mio precedente MINI STEREO da 100 watt che mi ha lasciato all' improvviso
Diese Bewertung wurde für BTM1180 Sistema musicale micro verfasst
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coren21
12/05/2017
France
Verifizierter Käufer
Juste pour les enfants.
J'ai jamais ressenti l'effet stéréo. son grossier.
Diese Bewertung wurde für BTM1180 Microchaîne verfasst
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