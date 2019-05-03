Eingestellt
Mehr Leistung für satte Klänge
Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/RW auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher und eine maximale Ausgangsleistung von 30 W sorgen für satte Bässe und raumfüllenden Klang.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, UKW
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Nachdem Ihr Smart-Gerät angeschlossen wurde, kann das Philips Musiksystem mithilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Smart-Geräts aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden. Dadurch wird ebenfalls die Bluetooth-Quelle aktiviert, sodass Sie jederzeit schnell und einfach Musik streamen können.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM1560 Micromuzieksysteem verfasst
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