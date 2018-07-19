Eingestellt
Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
Geben Sie Musik über Ihr Smartphone wieder, übertragen Sie Ihre Musikbibliothek über Bluetooth, und geben Sie MP3-CDs auf diesem kompakten, All-in-one-Musiksystem von Philips wieder. Laden Sie all Ihre Smart-Geräte, von Smartphones bis Tablets, über den integrierten USB-Ladeanschluss auf.
30 W
Bluetooth®
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
4.2
von 5
10
Bewertungen
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deheerbagger
19/07/2018
Nederland
alles ineen BT mp3 usb geweldig
alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere
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Montagnon25
26/08/2016
France
Très bonne chaine
Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...
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HansFox
28/11/2015
Nederland
Veel HiFi voor weinig geld
Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.
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