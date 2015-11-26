Eingestellt
BTM3160/12
Satter, kraftvoller Sound
Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zu Hause. Dieses Philips Microsystem verfügt über USB Direct und einen Audio-Eingang. Und auch per kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht es Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.
Bluetooth®
Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
3.3
von 5
12
Bewertungen
fralo
26/11/2015
Deutschland
Sehr gutaussehendes Produkt
Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BTM3160 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Daniel36
08/09/2015
Deutschland
Wow Efekt!
Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Patti98
20/08/2014
Deutschland
Unschlagbar in dem Preissegment
Ich finde diese Anlage einfach nur Top. Der Sound ist sehr klar und die Bässe können absolut überzeugen. Die Funktionen sind umfangreich : So kann ich mich morgens vom Radio wecken lassen und Abends geht sie nach einer vorher bestimmten Zeit aus. Oder ich kann mir die RDS Infromationen ( meistens Namen der Titel ) der Radiosender anzeigen lassen. Die Wiedergabe kann über viele Medien erfolgen. Ich nutze aber hauptsächlich das kabellose Streaming über Bluetooth. Das klappt auch problemlos und die Verbindung bekommt wirklich jeder hin. Das einzige kleine Manko ist eventuell die Bedienung. Einige Funktionen kann man nur über die Fernbedienung steuern was eigentlich nicht schlimm ist. Nur springt die Anlage nicht immer direkt auf die Eingaben der Fernbedienung an. Da muss man etwas rumprobieren bis man die richtige Stellung raushat, damit die Anlage das Signal empfängt. Fazit : Also wer eine super Anlage zu einem Spitzenpreis sucht der wird hier fündig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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