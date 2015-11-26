Diese Anlage ist von der Verarbeitung her nicht schlecht. Positiv ist der Sound und die Lautstärke (aber nur wenn man ohne Kopfhörer hört )! Negativ:Kein vernünftiges Benutzerhandbuch wo alles ausführlich erklärt wird man muss erst online gehen. Display Auflösung Kontrast zu gering gerade für Menschen mit schlechter Sehstärke. Die Fernbedienung ist viel zu klein und unhandlich gerade für männliche Personen(große Hände). Keine Schutzblende an der Front vom Lautsprecher beim reinigen muss man extrem aufpassen das man den kleinen Lautsprecher nicht eindrückt. Kophöreranschluss: Wenn man mit Kopfhörer hören möchte, muss ist die Lautstärke extrem schlecht man muss auf voll maximum stellen um überhaupt eine angemessene Lautstärke zu haben oder Philips fragen ob man noch ein Hörgerät mit dazu bekommt. Software Treiber ja welche Taste soll man 3 Sekunden gedrückt halten um zu sehen welche Version man auf seinem Gerät hat ? Dann viel zu kompliziert das man Zip Dateien runterladen und umwandeln muss um eine Software bzw. Treiberaktualisierung durch zu führen ?! fazit: Für den normalen Gebrauch bzw. Hörgenuss ausreichend. Bedienung, Aktualisierung,Anschlussleistung sollte noch einmal überprüft werden.