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Mit diesem einzigartigen Willkommenspaket können Sie alle Kaffeemischungen von Saeco Caffè Selezioni Nobili auf einmal testen. Genießen Sie dank der Kombination von Saeco Caffè Selezioni Nobili und Ihrer Saeco-Espressomaschine ein intensives Kaffeeerlebnis

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  • 4 April 2024

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