Eingestellt
Schöne Momente in HD aufnehmen und miteinander teilen
Der praktische Philips Camcorder zeichnet Videos auf Knopfdruck auf! Erleben Sie magische Momente noch einmal in HD, indem Sie sie auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder online teilen. Über einen integrierten USB-Anschluss können Sie den Camcorder ganz einfach an Ihren PC/Mac anschließen.
Nehmen Sie Videos in High Definition (720p) auf, und genießen Sie diese in der gleichen Qualität wie TV-Sendungen in HD. "720" bezieht sich auf die Bildschirmauflösung und gibt die Anzahl der horizontalen Zeilen auf dem Bildschirm an. "p" steht für Progressive Scan oder das sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. 720p bietet eine bessere Videoqualität als beispielsweise bei Mobiltelefonen und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Philips Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray Disc-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.
Verpassen Sie keine wundervollen Momente mehr. Aufgrund der geringen Startzeit des Philips Camcorders können Sie sofort mit der Aufnahme starten. Dank mehrerer erweiterter Funktionen, wie beispielsweise einer schnellen Prozessorgeschwindigkeit und einer speziellen Signalverarbeitung, dauert es nur zwei Sekunden, den Philips Camcorder zu starten. Die Tasten überzeugen in ihrer Benutzerfreundlichkeit - Sie drücken nur eine Taste, und die Aufnahme in High Definition startet. Mit dem Philips Camcorder sind Sie jederzeit bereit, überraschende Augenblicke festzuhalten, ohne auch nur einen einzigen zu verpassen.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
4.1
von 5
17
Bewertungen
94%
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JOY1
11/01/2011
United Kingdom
SO easy to use!
I got this camcorder a few weeks ago and it sat in the corner of the room as I am COMPLETELY scared of new technology and thought it would take hours to set up. When I finally braved unwrapping it today my first thought was I couldn't believe how compact it is. There would be no problem taking this to a gig, wedding or on holiday - gone are the days of lugging round a huge camcorder on a big shoulder strap! Then I worried about whether it would be fragile - but no, the tabs that protect all the slots are attached to a small elastic rather than plastic hinge so that they are robust. I couldn't beileve how amazingly easy it is to set up and use!! WHY hadn't I just done it straightaway?! The instructions are pictorial and it took me less than a minute to get the card in the slot, set the time and date and get filming! Sound quality is great, it picks up on everything. Then when I came to upload my video I had a moment of stress - they hadn't included a USB cable..! But no - it's included in the camcorder itself, flips out from the bottom, plugs into the computer and off you go! Only took me a few seconds to upload and watch my videos and it charges up the battery at the same time. AND it comes with all the cables and simple pictorial instructions on how to watch on tv. Seriously impressed! What a fantastic product from Philips. So glad someone has finally managed to make something that's user-friendly but does the job as well!
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fortimel
21/03/2011
Nederland
Enthousiast
De geboorte van een prachtige kleindochter was aanleiding om de CAM100 aan te schaffen. In tegenstelling tot concurrenten ook bij minder licht binnenshuis toch goede opnames. Buiten zijn de beelden echt super. Batterijduur toereikend ca. half uur filmen en dan opladen op reis of in de auto met een Varta batterijlader voorzien van USB aansluiting. Ik heb na lang zoeken een wat ruimer lederen telefoontasje gevonden, waarmee ik de CAM aan mijn riem kan bevestigen. Dus altijd paraat! En dat voor nog geen € 100 direct uit de Philips webshop. Voor die prijs krijg je er natuurlijk geen zoomfunctie bij, dus niet aan het vastleggen van landschappen denken! Kortom super enthousiast over beelden via een extra HDMI kabeltje op grootbeeld.
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KAZALLA
16/12/2010
España
FANTASTICA
ESTA CAMARA A PARTE DE SU ESPECIAL DISEÑO ES FANTASTICA POR SU FACIL MANEJO Y SU APLITUD DE PANTALLA.....DE RESOLUCION ANDA UN POCO JUSTA,PERO LA SUPLE CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON POCA ILUMINACION.....PESO ADECUADO A UN PRODUTO DE ESTAS CARACTERISTICAS.........NO NECESITA CABLES PARA DESCARGAR TODO A TU ORDENADOR AUNQUE SI ES NECESARIO UNO(HDMI) PARA VISIONARLAS EN TU TV......BUENA DURACION DE LA BATERIA Y MENUS FACILES DE ENTENDER.....
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