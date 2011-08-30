Eingestellt
Schöne Momente in HD aufnehmen und miteinander teilen
Der praktische Philips Camcorder zeichnet Videos auf Knopfdruck auf! Erleben Sie magische Momente noch einmal in HD, indem Sie sie auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder online teilen. Über einen integrierten USB-Anschluss können Sie den Camcorder ganz einfach an Ihren PC/Mac anschließen.
Nehmen Sie Videos in High Definition (720p) auf, und genießen Sie diese in der gleichen Qualität wie TV-Sendungen in HD. "720" bezieht sich auf die Bildschirmauflösung und gibt die Anzahl der horizontalen Zeilen auf dem Bildschirm an. "p" steht für Progressive Scan oder das sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. 720p bietet eine bessere Videoqualität als beispielsweise bei Mobiltelefonen und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Philips Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray Disc-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.
Verpassen Sie keine wundervollen Momente mehr. Aufgrund der geringen Startzeit des Philips Camcorders können Sie sofort mit der Aufnahme starten. Dank mehrerer erweiterter Funktionen, wie beispielsweise einer schnellen Prozessorgeschwindigkeit und einer speziellen Signalverarbeitung, dauert es nur zwei Sekunden, den Philips Camcorder zu starten. Die Tasten überzeugen in ihrer Benutzerfreundlichkeit - Sie drücken nur eine Taste, und die Aufnahme in High Definition startet. Mit dem Philips Camcorder sind Sie jederzeit bereit, überraschende Augenblicke festzuhalten, ohne auch nur einen einzigen zu verpassen.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
4.3
von 5
16
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Kalle
30/08/2011
Deutschland
Ein guter Kauf
Der Kauf war spontan die kamera ist leicht in der Handhabung macht gute Bilder und erklärt sich von selbst.
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Mytivity
09/10/2011
Nederland
Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames
Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.
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Ewi2011
09/10/2011
Nederland
Fantastisch
Lekker klein, maar hele mooie foto's en filmpjes kan je er mee maken. Fijn is dat je zelf de grote van de kaart kan bepalen, dus groter meer foto's en film. Klein puntje van aandacht, de microfoon is wat zacht van geluid.
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