Zum Ersetzen des Aufsatzes für die Sterilisation

Zum Austausch des Aufsatzes für den Philips Avent 2-in-1-Flaschenwärmer und Sterilisator, damit bei jeder Fütterung Ihres Babys alle Teile der Flasche sauber sind. Mit dem Sterilisatoraufsatz können Sie alle Babyflaschenartikel sicher desinfizieren.