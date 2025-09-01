Erwärme Fläschchen in nur 3 Minuten mit nur einem Knopfdruck*

Zeit für eine Mahlzeit? Unser Wasserbad in Krankenhausqualität erhält die wichtigen Milchproteine besser, ohne dass dabei die Effizient beeinträchtigt wird. Egal, ob du oder eine andere Betreuungsperson dein Baby füttert – mit dieser bewährten Technologie für das Erwärmen ist das Fläschchen innerhalb von 3 Minuten fertig.*