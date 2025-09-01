Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten. Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten. Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.

      Philips Avent 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator Premium

      SCF359/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      1 Auszeichnung

      Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.

      Die zuverlässigste Art zum Erwärmen und Sterilisieren, damit du immer einen Schritt voraus bist. Unser Wasserbad nach Krankenhausstandard erhält wichtige Milchproteine besser, während der intelligente Sensor eine Überhitzung verhindert. Zeit für eine Reinigung? Natürlicher Dampf entfernt 99,9 % der Bakterien**.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Babyfläschchenwärmer

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator
      - {discount-value}

      2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator

      Premium

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Lernen Sie die App Baby+ kennen

      Baby+ App

      Dein Baby-Ratgeber & -Tracker.

      Verfolge die Entwicklung deines Babys und halte die besonderen Momente für immer fest. Hole dir die Baby App, die Mamas und Papas unterstützt!

       

      Jetzt herunterladen:

      Jetzt herunterladen app store
      Jetzt herunterladen Google Play

      Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.

      Schnelles, sicheres Erwärmen und Sterilisieren. Jedes Mal.

      • Sanftes Erwärmen ohne heiße Stellen
      • Sterilisation ohne Chemikalien
      • Schnelle und einfache Einrichtung
      • Kompatibel mit den meisten Babyflaschen und Gläschen
      Erwärme Fläschchen in nur 3 Minuten mit nur einem Knopfdruck*

      Erwärme Fläschchen in nur 3 Minuten mit nur einem Knopfdruck*

      Zeit für eine Mahlzeit? Unser Wasserbad in Krankenhausqualität erhält die wichtigen Milchproteine besser, ohne dass dabei die Effizient beeinträchtigt wird. Egal, ob du oder eine andere Betreuungsperson dein Baby füttert – mit dieser bewährten Technologie für das Erwärmen ist das Fläschchen innerhalb von 3 Minuten fertig.*

      Tötet sicher 99,9 % der Bakterien** mit natürlichem Dampf ab

      Tötet sicher 99,9 % der Bakterien** mit natürlichem Dampf ab

      Nutze für die Reinigung natürlichen Dampf, um 99,9 % der Bakterien abzutöten. Dampf dringt bekannterweise in Ecken und Fugen ein und ist ideal für die vollständige Sterilisierung der Fläschchen, Schnuller oder kleinen Spielzeuge deines Babys – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.

      Wasserbad-Erwärmung nach Krankenhausstandard

      Wasserbad-Erwärmung nach Krankenhausstandard

      Erwärme Milch in einem Wasserbad wie im Krankenhaus. Diese schonende Technik erhält wichtige Milchproteine besser als andere Methoden, was wichtig für den Aufbau des Immunsystems deines Babys ist. Unsere Technologie fördert sanft und schnell die gesunde Entwicklung deines Babys bei jeder Mahlzeit.

      Eine konstante Milchzirkulation verhindert, dass heiße Stellen entstehen

      Eine konstante Milchzirkulation verhindert, dass heiße Stellen entstehen

      Unsere Erwärmungstechnologie schützt die wertvollen Proteine, die die gesunde Entwicklung deines Babys fördern, durch eine gleichmäßige und konstante Wärmeverteilung. Bei der Erwärmung im Wasserbad müssen Sie sich keine Gedanken über heiße Stellen machen, die zum Verderben der Milch führen können. Dein Baby kann stattdessen jedes Mal gleichmäßig warme, nährstoffreiche Mahlzeiten genießen.

      Intelligenter Sensor verhindert Überhitzen

      Intelligenter Sensor verhindert Überhitzen

      Egal, welche Ausgangstemperatur die Milch hat, unser intelligenter Sensor managt alles für dich. Die Aufwärmzeit wird automatisch durch Erfassen der Ausgangstemperatur der Milch angepasst. Kein Rätselraten. Keine Überhitzung.

      Schaltet sich automatisch ab und bietet eine Warmhaltefunktion

      Schaltet sich automatisch ab und bietet eine Warmhaltefunktion

      Kein Rätselraten mehr. Gestalte das Füttern am Tag und in der Nacht einfacher und sicherer. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald es fertig ist. Fläschchen können bis zu 60 Minuten lang auf Fütterungstemperatur warmgehalten werden.

      Erwärmen und Sterilisieren mit nur einem intuitiven Knopf

      Erwärmen und Sterilisieren mit nur einem intuitiven Knopf

      Egal, ob du zum ersten Mal ein Fläschchen aufwärmst oder dich bereits bestens damit auskennst – unsere Oberfläche mit nur einer Taste ermöglicht jeder Betreuungsperson einfaches Erwärmen und Sterilisieren. Du erhältst bei jedem Vorgang visuelle und akustische Alarme, bevor sich das Gerät automatisch abschaltet.

      Überprüfe den Wasserstand durch das durchsichtige Fenster

      Überprüfe den Wasserstand durch das durchsichtige Fenster

      Unser neues durchsichtige Fenster gestaltet das Vorbereiten des Fläschchens für jeden intuitiv. Nutze es, um den Wasserstand vor dem Erwärmen schnell zu überprüfen und jedes Mal optimale Ergebnisse zu erzielen. Kein Rätselraten. Alles, was du wissen musst, ist direkt vor dir.

      Maximale Ordnung dank platzsparendem Design

      Maximale Ordnung dank platzsparendem Design

      Mit einem multifunktionalen Tool, das nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche benötigt, sorgst du in deinem Zuhause für Ordnung. Dank des kleinen, aber leistungsstarken Designs kannst du Fläschchen sowie kleine Spielzeuge und Schnuller in einem Durchgang sterilisieren.

      Konzipiert für eine schnelle und einfache Reinigung

      Konzipiert für eine schnelle und einfache Reinigung

      Die Reinigung ist genauso einfach wie das Erwärmen und Sterilisieren. Wische den Flaschenwärmer und den Sterilisator mit einem Tuch ab. Über das breite Becken kannst du alle Stellen mühelos erreichen. Der Sterilisatoraufsatz kann bei Bedarf auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

      Kompatibel mit den meisten Babyfläschchen und Gläschen

      Kompatibel mit den meisten Babyfläschchen und Gläschen

      Während dein Baby wächst, kannst du sich sicher sein, dass unser Flaschenwärmer mit allen führenden Marken, Materialien und Größen von Babyfläschchen kompatibel ist. Und wenn das Baby so weit ist, kann er auch für Gläschen genutzt werden.

      Hole das Beste aus der alltäglichen Grundausstattung deines Babys heraus

      Hole das Beste aus der alltäglichen Grundausstattung deines Babys heraus

      Unsere Dampfsterilisationstechnologie ist die sicherste Methode, um die Gegenstände deines Babys zu desinfizieren. Sie tötet effizient Keime ab und beschädigt keine Materialien, was die Lebensdauer von Artikeln verlängert. Mit dem Sterilisationsaufsatz für kleine Gegenstände kannst du Fläschchen, Schnuller, Ersatzteile und kleines Spielzeug ganz einfach in einem Durchgang sterilisieren.

      Technische Daten

      • Produktmaterial

        Produktmaterial
        Kunststoff (PP und ABS)

      • Technische Daten

        Stromverbrauch
        400  W
        Spannung (S_0000156)
        • 220 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz
        • 120 bis 127 V ~ 50 bis 60 Hz (USA, Kanada, Mexiko)

      • Gewicht und Abmessungen

        Gewicht
        1.000  g
        Geräteabmessungen (B x H x T)
        260,4 x 150 x 210,5  mm

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • Lieferumfang

        2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator
        1 Stck.

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Auszeichnungen

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • 150 ml Milch bei Zimmertemperatur in einer Philips Avent Natural Response Flasche (260 ml)
      • *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.