Möchten Sie die Zubehörteile Ihres Staubsaugers, z. B. kleine Düsen, beim Staubsaugen stets zur Hand haben? Mit diesem praktischen Zubehörhalter können Sie Ihre kleinen Staubsauger-Tools zusammen aufbewahren. Er lässt sich ganz leicht am Schlauch Ihres Staubsaugers befestigen.