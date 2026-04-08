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Möchten Sie die Zubehörteile Ihres Staubsaugers, z. B. kleine Düsen, beim Staubsaugen stets zur Hand haben? Mit diesem praktischen Zubehörhalter können Sie Ihre kleinen Staubsauger-Tools zusammen aufbewahren. Er lässt sich ganz leicht am Schlauch Ihres Staubsaugers befestigen.
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