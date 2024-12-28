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Deckel für Milchaufschäumer

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Deckel für Milchaufschäumer

CP9933/01

Deckel für Milchaufschäumer

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Dieser Deckel bedeckt den Milchaufschäumer und hält gleichzeitig den Aufschäumerschaft. Der Deckel ist spülmaschinenfest und somit leicht zu reinigen. Kompatibel mit dem SENSEO® Milk Twister.

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  • 28 December 2024

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