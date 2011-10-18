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Eingestellt

Dockingstation für iPhone/iPod

DC290/12

4

| (15) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Guten Morgen!

Lassen Sie sich vom Philips Docking-System für iPhone/iPod sanft mit Musik wecken oder mit Nachrichten auf den neuesten Stand bringen! Dieses Gerät macht nicht nur mit hervorragendem Sound Ihren Morgen entspannter, es verleiht außerdem Ihrem Schlafzimmer zusätzlich Stil dank eines Aluminiumgehäuses.

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mit Musik von Ihrem iPhone/iPod

Guten Morgen!

  • Aluminium

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Wachen Sie zu iPod-/iPhone- oder Radiomusik auf.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

15

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

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Diese Bewertung wurde für DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone verfasst

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16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

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Diese Bewertung wurde für DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone verfasst

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16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

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Diese Bewertung wurde für DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone verfasst

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