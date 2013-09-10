Eingestellt
Begeistert von Sound
Genießen Sie den exzellenten Sound Ihrer iPod/iPhone/iPad-Musik dank des Philips Docking-Entertainment-Systems DCB352. Das schlanke System im eleganten Design mit coolem Metallic-Finish bietet DAB+ und eine Gesamtmusikleistung von 30 W RMS für echten dynamischen Sound.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
DAB+
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.8
von 5
12
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Joel
10/09/2013
United Kingdom
Excellent compacked Uint
Easy to set-up, DAB is good from aerial provided. C D player works just fine, USB is an added extra. Can't ask for anything else at the price.
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trevor456
09/08/2013
United Kingdom
Great looks and terrific sound
This is a good looking and compact unit with great sound. I had no problems setting it up but saving radio channels was a bit fiddly. Some people are critical of the display but my set is away from the window and it is clear and easy to read. Much better than my old dab radio which has a poor display. Sound quality for cd and dab is excellent. Even fm is not too bad. My local radio station is not yet digital so I listen on fm - very clear sound with just a hint of background hiss. Some other stations are worse. I tried the usb connection by preparing a play list of old rock and pop tracks on the computer and copying them to a usb stick. This plays remarkably well on the Philips considering the variable source quality.
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Forrestger
26/07/2012
United Kingdom
Stylish and powerful
Bought this docking system for my home to use with the iPod. What can I say have been hugely impressed. Not only does it look really stylish but it very simple to use as well. I don't play my music so loud that the neighbours are rocking to it but with this system you could. If I play it loud enough to hear in another room the sound is still crystal clear. Excellent
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