Eingestellt
Begeistert von Sound
Genießen Sie dank des Kalotten-Hochtöners auf diesem klassischen Philips Micro System Musik aus verschiedenen Quellen in klarem detailgetreuem Klang. Sie können Ihren iPod/Ihr iPhone abspielen und aufladen und Ihre Musik über die MP3-CD-Wiedergabe, MP3 Link und USB Direct erleben.
Dockingstation für iPhone/iPod
100 W
Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Sie beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprach- und klare Instrumentalwiedergabe. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.1
von 5
9
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lutzifer
14/05/2012
Deutschland
Ein ausgezeichnetes Gerät für´s Büro
Das Micro-Musiksystem DCM377 bietet für kleines Geld alles was das Herz begehrt. Vor Allem einen beachtlichen Klang, bei kleinstem Platzanspruch. Auch eine große Spannbreite von Musikstilen auf iPod/iPhone wird glasklar und wenn gewünscht auch druckvoll aus den kleinen Boxen geblasen. So vergeht der Tag im Büro doppelt so schnell.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM377 Classic micro sound system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM377 Classic micro sound system verfasst
Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM377 Classic micro sound system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM377 Classic micro sound system verfasst