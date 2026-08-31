Eingestellt
DLC3106C/00
2 m USB-C-auf-USB-C-Kabel
Laden Sie Ihr Telefon während es verbunden ist. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
2 Meter
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
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