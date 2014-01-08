Eingestellt
Begeistert von Sound
Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Dockingstation bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.
für iPod/iPhone
Akku-/Netzbetrieb
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
An der Dockingstation anschließen, wiedergeben, synchronisieren und aufladen! Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihren iPod oder Ihr iPhone, während das angeschlossene Gerät gleichzeitig über USB mit Ihrem PC synchronisiert oder aufgeladen wird. Erleben Sie hervorragende Soundqualität mit unvergleichlichem Komfort. Sie können stundenlang Musik hören, ohne dass Ihrem Gerät der Strom ausgeht.
4.7
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3010 altavoz base verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3010 altavoz base verfasst
MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3010 Station d'accueil verfasst
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Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
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