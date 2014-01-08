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Eingestellt

Dockingstation

DS3010/10

4.7

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Dockingstation bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.

Alle Vorteile anzeigen

Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz

Begeistert von Sound

  • für iPod/iPhone

  • Akku-/Netzbetrieb

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Neodymlautsprecher für reinen, ausgewogenen Sound

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

PC-Synchronisierung mit Ihrem iPod/iPhone

An der Dockingstation anschließen, wiedergeben, synchronisieren und aufladen! Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihren iPod oder Ihr iPhone, während das angeschlossene Gerät gleichzeitig über USB mit Ihrem PC synchronisiert oder aufgeladen wird. Erleben Sie hervorragende Soundqualität mit unvergleichlichem Komfort. Sie können stundenlang Musik hören, ohne dass Ihrem Gerät der Strom ausgeht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3010 altavoz base verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3010 altavoz base verfasst

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3010 Station d'accueil verfasst

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03/07/2012

France

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Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS3010 Station d'accueil verfasst

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