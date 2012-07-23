Einkaufswagen

Ich nutze die Dockingstation mit dem IPad 2, der Klang ist wirklich ein Hammer, aber das Aufsetzen des iPad ist eine Katastrophe, keinerlei Fuehrung und im halbdunklen Raum kaum machbar ohne ständige Angst den Appleadapter zu beschädigen. Das ganze iPad wird praktisch von diesem kleinen Applestecker fixiert und gehalten, mein Stecker war auch schon beim Erhalt einseitig nicht gerastet und ich musste die Dockingstation zur Reparatur schicken, dass klappte allerdings ganz hervorragend, mit Abholung und ständiger Info über den Reparaturstatus. Die Funktion der mitgelieferten Fernbedienung erschließt sich für den Betrieb des iPad auch nicht so ganz, muss man selbst ausprobieren, die Anleitung ist dafür eher nicht zu gebrauchen. Die App ist sehr gut wenn denn die Verbindung steht, ich nutze sie allerdings hauptsächlich um Radio zu hören bzw. zum Einstellen des Musikstils (Rock/Pop/Bass usw.), ansonsten verwende ich meist direkt die Musikapp von Apple. Der Preis scheint mir allerdings auch den Appleprodukten sehr stark angepasst und man bezahlt dementsprechend für den Namen mit. Anderseits habe ich auch keine bessere Dockingstation für das iPad finden können bei der mich Design und Klang so ansprechen. Das Laden des iPad mittels der Dockingstation funktioniert sehr gut. Trotz der Kritik, alles in allem wohl derzeit immer noch eine der besten Dockingstationen auf dem Markt und wer ein iPad hat wird sicherlich bei Bedarf auch das Geld für dieses Teil übrig haben. Es gibt sie ja auch wesentlich günstiger als zum genannten UVP.