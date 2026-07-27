DST6120/80
45 g/min Dauerdampf + 190 g Dampfstoß entfernt hartnäckige Falten
Tropf-Stop Technologie verhindert Wasserflecken
OptimalTEMP - keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen
SteamGlide Plus Bügelsohle für sanftes Gleiten
300 ml Wassertank + automatische Abschaltung für mehr Sicherheit
Mit einer kontinuierlichen Dampfleistung von 45g/min kannst du Falten schneller und effektiver entfernen.
Der Dampfstoß bietet zusätzliche Power, um selbst hartnäckige Falten in dickeren Stoffen zu glätten und liefert bis zu 190 g Dampf für effizienteres Bügeln.
Eine optimale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoffe. Garantiert ohne Brandflecken - dank OptimalTEMP Technologie. Du kannst alles von Jeans bis Seide, von Leinen bis Kaschmir sicher bügeln, in beliebiger Reihenfolge, ohne auf Temperaturanpassungen zu warten oder Kleidung vorzusortieren.
Bewertungen
Von einem unabhängigen Institut auf E. Coli, S. Aureus, C. Albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet