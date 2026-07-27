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  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
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Philips 6000 Series DampfbügeleisenHigh End Bügeleisen

DST6120/80

Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
Erlebe außergewöhnliche Bügelleistung mit dem Philips 6000 Series Bügeleisen, entwickelt um alle Stoffe perfekt zu glätten. Es bietet 45 g/min Dauerdampf und einen kraftvollen 190 g Dampfstoß für müheloses und effektives Bügeln selbst bei hartnäckigen Falten.
Alle Vorteile anzeigen

100% sicher, selbst auf empfindlichen Stoffen.

Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen

  • 45 g/min Dauerdampf + 190 g Dampfstoß entfernt hartnäckige Falten

  • Tropf-Stop Technologie verhindert Wasserflecken

  • OptimalTEMP - keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen

  • SteamGlide Plus Bügelsohle für sanftes Gleiten

  • 300 ml Wassertank + automatische Abschaltung für mehr Sicherheit

Liefert bis zu 45 g/min Dauerdampf, um Falten schneller zu entfernen.

Liefert bis zu 45 g/min Dauerdampf, um Falten schneller zu entfernen.

Mit einer kontinuierlichen Dampfleistung von 45g/min kannst du Falten schneller und effektiver entfernen.

Entfernt hartnäckige Falten mit dem kraftvollen Dampfstoß von 190g

Entfernt hartnäckige Falten mit dem kraftvollen Dampfstoß von 190g

Der Dampfstoß bietet zusätzliche Power, um selbst hartnäckige Falten in dickeren Stoffen zu glätten und liefert bis zu 190 g Dampf für effizienteres Bügeln.

Eine perfekte Temperatur für alle Stoffe mit OptimalTEMP

Eine perfekte Temperatur für alle Stoffe mit OptimalTEMP

Eine optimale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoffe. Garantiert ohne Brandflecken - dank OptimalTEMP Technologie. Du kannst alles von Jeans bis Seide, von Leinen bis Kaschmir sicher bügeln, in beliebiger Reihenfolge, ohne auf Temperaturanpassungen zu warten oder Kleidung vorzusortieren.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem unabhängigen Institut auf E. Coli, S. Aureus, C. Albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet