Jeg ble så utrolig glad da dette strykejernet slettet ut silkeskjortene og lin duken ! Så fornøyd med den automatiske temperaturen det finner for ulike stoffer- og den kraftige dampfunksjonen letter arbeidet. Den fronten er et pluss for å komme til i « kriker og kroker». Jernet er både flott i designet og har behagelig vekt. Jeg er også topp fornøyd med at det slår seg av automatisk dersom det « glemmes»det øker sikkerheten betraktelig. Totalt sett et strykejern jeg absolutt vil anbefale både dere som er « nye strykere» og andre som har erfaring i « faget». Et nivå videre for meg iallefall, med sin flotte teknologi.