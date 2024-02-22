ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang

Azur 8000 SeriesDampfbügeleisen

DST8030/70

2.3
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
Kraftvolles Bügeln mit unserem neuen Philips Azur 8000 Series. Mit 240-g-Turbodampf lassen sich jetzt auch die hartnäckigsten Falten gleich beim ersten Durchgang beseitigen. Dank 3.000 W Leistung kannst du sofort anfangen und erzielst mit einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß perfekte Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Der stärkste Dampfstoß mit intelligenter Leistung

Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang

  • 3.000 W Leistung

  • Gleichmäßiger Dauerdampf mit 80 g/min

  • Turbodampfstoß von 240 g

  • Garantiert keine Brandflecken

Starker, gleichmäßiger Dampf von bis zu 80 g/min

Starker, gleichmäßiger Dampf von bis zu 80 g/min

Die kontinuierliche Dampfleistung von 80  g/min sorgt dafür, dass jeder Gleitvorgang effizient genutzt wird und Falten schneller geglättet werden.

Eine optimale Temperatureinstellung, garantiert keine Brandflecken

Eine optimale Temperatureinstellung, garantiert keine Brandflecken

Eine optimale Einstellung. Garantiert keine Brandflecken. Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch das Vorsortieren der Kleidung gehört nun der Vergangenheit an.

Quick Calc Release für länger anhaltende Dampfleistung

Quick Calc Release für länger anhaltende Dampfleistung

Quick Calc Release trägt zur dauerhaften Leistungsoptimierung bei, indem Kalkablagerungen entfernt werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2

22/02/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben

Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍

Vorteile

Automatik leichte gleitung schnell

Nachteile

Keine bemerkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen verfasst

22/09/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο verfasst

26/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Χάλια Μαύρα

Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration