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EP8757/12
Dein neues Lieblingscafé. Ab jetzt bei Dir zuhause.
Genieße mit Philips Café Aromis Kaffee in echter Café-Qualität – ganz bequem zu Hause. Bereite über 50 Getränke von intensivem Espresso bis erfrischendem Cold Brew zu – mit mehr Bohnen* für mehr Geschmack. Genieße samtig-cremigen heißen oder kalten Milchschaum dank LatteGo Pro und reinige die Karaffe in unter 10 Sekunden.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Philips Kaffeevollautomat
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Das Geheimnis hinter der intensiven Café-Qualität? Unsere BrewExtract Technologie dosiert und presst mehr Bohnen* in jede Tasse – für den unverwechselbaren Geschmack wie aus dem Café, direkt aus deiner Espressomaschine. Du willst, dass einfach alles passt?Dann optimiere dein Getränk mit einer von 7 Intensitätsstufen – ganz nach deinem Geschmack.
Café-Qualität bedeutet auch: samtig-cremiger Milchschaum – egal ob heiß oder kalt. Genau hier kommt LatteGo Pro ins Spiel. Ob Cappuccino oder Iced Latte – unser innovatives Milchsystem liefert perfekten Milchschaum mit Milch oder pflanzlichen Alternativen. Und das Beste: die Karaffe ist spülmaschinenfest und in nur 10 Sekunden unter fließendem Wasser gereinigt – ganz ohne Schläuche. Erlebe Milchschaum auf neuem Niveau mit LatteGo Pro – dem innovativen Milchaufschäumer in unserem Kaffeevollautomaten.Samtig-cremiger Milchschaum für all deine Café-Favoriten
Entdecke über 50 heiße und eisgekühlte Kaffeekreationen – von intensivem Espresso bis erfrischendem Eiskaffee. Dieser Kaffeevollautomat für heiße und kalte Getränke ist die perfekte Lösung für Familien und Kaffeeliebhaber, die sich Café-Vielfalt direkt nach Hause holen möchten.
LatteGo Pro lässt sich in nur 10 Sekunden unter fließendem Wasser abspülen – oder bequem in der Spülmaschine reinigen. Auch die Brühgruppe kannst du ganz einfach unter dem Wasserhahn reinigen. Und wenn ein Reinigungsprogramm wie das Entkalken ansteht? Deine Maschine führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess – für dauerhaft perfekten Kaffeegenuss.
Das intuitive 4,3" TFT-Touchdisplay ermöglicht müheloses Kaffeebrühen mit nur einem Knopfdruck und personalisierten Benutzerprofilen. Die einfache Bedienung sorgt dafür, dass jeder im Haushalt hochwertigen Kaffee ganz einfach zuhause genießen kann.
Wir stellen vor: dein Barista-Assistent. Er unterstützt dich jeden Tag dabei, einen noch besseren Kaffee zu kochen. Du kannst ihn über die Maschine oder die App verwenden. Wenn du mit ihm chattest und ihm sagst, welche Bohnen du verwendest, lässt er dich automatisch wissen, wie du deine Einstellungen anpassen musst, damit du das Maximum aus deinen Bohnen holst. Der Barista-Assistent hilft dir dabei, die Stärke, das Volumen oder die Temperatur nach deinem Gusto anzupassen. Du kannst mit ihm sogar remote Kaffee kochen. Er ist immer an deiner Seite, damit jede Tasse so schmeckt, als ob sie von einem echten Barista bei dir daheim zubereitet worden wäre.
Erlebe erfrischenden Cold Brew auf Tastendruck: gut ausgewogen und mild und bereit, wenn du ihn brauchst.
Unsere patentierte SilentBrew Technologie reduziert die Geräusche der Maschine und erleichtert es dir, das simple Vergnügen des Kaffeekochens zu genießen. Dank Schallschutz und leisem Mahlvorgang erzeugen unsere Maschinen 40 % weniger Lärm als frühere Modelle und verfügen über eine Quiet Mark-Zertifizierung.
Kaffee in Café-Qualität startet mit frisch gemahlenen Bohnen. Füge deine Lieblingsbohnen hinzu, wähle deinen Kaffee aus und lass das integrierte Mahlwerk dieses unwiderstehliche Aroma und diesen himmlischen Geschmack freisetzen. Mit einer der 12 Einstellungen kannst du deine Mahlgröße optimieren: von fein bis grobkörnig.
Genieße mehr Geschmack und starken Kaffee ohne Bitterkeit mit unserer Extra Shot-Funktion. Du kannst sie zu jedem unserer Kaffeerezepte hinzufügen, außer wenn du die Funktion für Kaffeepulver verwendest.
Verwende den Eco-Modus, um den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Mit unserer Philips Café Aromis kannst du das Haupt- und Tassenlicht früher dimmen, weniger Wasser beim Spülen verwenden, schneller in den Standby-Modus wechseln oder die Helligkeit dimmen.
Bereite mit einem AquaClean Filter bis zu 5.000 Tassen zu, ohne die Maschine entkalken zu müssen. Der Filter reinigt das Wasser, bevor der Brühvorgang beginnt, sodass dein Kaffee noch aromatischer schmeckt.
Hol dir Kaffeetipps, -rezepte und -hilfe direkt über die HomeID App: Dein digitaler Barista begleitet dich bei jedem Schritt.
Der Philips Café Aromis Kaffeevollautomat mit Mahlwerk und Milchaufschäumer bereitet nicht nur köstlichen Kaffee zu, sondern hebt auch deine Küche insgesamt auf ein neues Level. Ein elegantes Design, zarte Kurven und ein intuitives Display verleihen deinem Zuhause einen eleganten, europäischen Touch.
Koche mehr hochwertigen Kaffee und fülle weniger nach dank dem großzügigen Wasserbehälter (1,9 l). Das heißt eine Tasse nach der anderen für die ganze Familie oder wenn du Freunde zu Besuch hast.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Kompatibilität
Nachhaltigkeit
Ursprungsland
Energieeffizienz
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