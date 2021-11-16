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16/11/2021

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Sehr guter Staubsaugerbeutel!

Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!

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Diese Bewertung wurde für s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel verfasst

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17/02/2022

Österreich

Österreich

Good performance

the overall performance and dust handling is excellent

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13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

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