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PowerLife Staubsauger mit Beutel
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FC8457/91
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EU Declaration of conformity Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8457/91 - English (US)
User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
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Mein Philips Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Mein Philips Staubsauger überhitzt
Mein Philips Staubsauger zeigt einen vollen Beutel an, obwohl der Beutel nicht voll ist
Die Staubbeutelkammer des Philips Staubsaugers ist verschmutzt
Mein Philips Staubsauger hat eine geringe Saugleistung