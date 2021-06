Einige Philips Staubsauger sind mit einer Saugleistungseinstellung ausgerüstet.

Diese Saugleistungseinstellung umfasst ähnliche Symbole wie in der Abbildung unten. In der Regel sollten Sie diese auf der Fernbedienung, am Tragegriff oder am Staubsauger selbst finden.

Wenn Ihr Staubsauger über diese Einstellung verfügt, überprüfen Sie, ob die gewünschte Saugleistung eingestellt ist. Erhöhen Sie sie andernfalls.