Eingestellt
FM16FD170E/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
16 GB
Motion Edition 2.0
Dreierpack
Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.