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        Eingestellt

        USB-Stick

        FM16FD175D/00

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        • 16 GB

        • Motion Edition 3.2

        • Doppelpack

        Aktuelles farbenfrohes Design

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Jelly-Pink, Purpur, Absinth-Grün oder Elektrik-Blau, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und mehr Spaß zu haben.

        Speicherkapazität bis zu 16 GB für große Dateien

        Mit der nützlichen Speicherkapazität von 16 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen und teilen.

        Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien

        Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

        Technische Daten

        Handbücher und Dokumentation

        Landesspezifische Werbebroschüre

        • PDF Datei, 149.7 kB
        • 21 July 2026

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