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FM32FD175D/00
Klein und leicht für die Verwendung unterwegs
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
32 GB
Motion Edition 3.2
Doppelpack
Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Jelly-Pink, Purpur, Absinth-Grün oder Elektrik-Blau, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und mehr Spaß zu haben.
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