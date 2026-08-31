Eingestellt
FM51SS050P/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.
512 GB
Solid-State-Drive
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
Erweitern Sie die Speicherkapazitäten durch die automatische Komprimierung aller an den USB-Speicherstick übertragenen Dateien.
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