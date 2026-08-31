Eingestellt
FS3MBK/00
Voller Bass
Das leichte und kompakte faltbare Design macht diese Kopfhörer zum perfekten Begleiter für unterwegs. Genießen Sie satten Sound dank geschlossenem Akustik-System. Über die integrierte Fernbedienung lassen sich Anrufe ganz einfach entgegennehmen.
On-Ear
Schwarz
Die 40 mm Treiber wurden speziell für satte Bässe und kräftigen Sound unterwegs entwickelt.
Das kompakte faltbare Design ermöglicht es Ihnen, den Bügel zur einfachen Aufbewahrung mühelos zusammenzufalten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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