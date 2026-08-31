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Kopfhörer mit Mikrofon

FS3MBK/00

Voller Bass

Das leichte und kompakte faltbare Design macht diese Kopfhörer zum perfekten Begleiter für unterwegs. Genießen Sie satten Sound dank geschlossenem Akustik-System. Über die integrierte Fernbedienung lassen sich Anrufe ganz einfach entgegennehmen.

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Jederzeit und überall!

Voller Bass

  • On-Ear

  • Schwarz

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und kräftigen Sound

Die 40 mm Treiber wurden speziell für satte Bässe und kräftigen Sound unterwegs entwickelt.

Kompaktes, faltbares Design für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung

Das kompakte faltbare Design ermöglicht es Ihnen, den Bügel zur einfachen Aufbewahrung mühelos zusammenzufalten.

Technische Daten

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