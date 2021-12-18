Eingestellt
Gewaltiger Sound jetzt auch kabellos
Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von jedem Smart-Gerät mit NFC-Technologie für eine sofortige Kopplung. Der Dual-Verstärker sorgt für eine bessere Klangqualität, und eine Gesamtausgangsleistung von 180 W verleiht der Musik eine gewisse Schlagkraft.
Bluetooth® und NFC
Max. 180 W, Dual-Verstärker
0
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
4.9
von 5
10
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Northfarm
18/12/2021
España
Teil der Aktion
La mejor compra que he hecho
Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio
Nachteile
Ninguna
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-18
Josepho
24/05/2020
España
Calidad y potencia fantastica
Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto
Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2018-05-24
Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst
Datum der Benutzung 2018-05-24
Musikkfrelst39
01/11/2018
Norge
Fantastiske funksjoner og lyd
Helt fantastisk klar lyd og sound og design og produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FX15 Mini Hi-Fi System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FX15 Mini Hi-Fi System verfasst